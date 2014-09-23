《热点透视》西门子投入页岩能源开发可能又慢了半拍

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 张明钧

路透伦敦9月22日 - 西门子 进入页岩资源开发的时间已晚，且代价高昂。这家德国工程集团出价76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand 。这将使得西门子成为少数几家有能力提供油气产业一站购足服务的业者。然而石油业者正开始缩减支出之际，西门子付出的价格实在不低。

加上近期收购罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc) 小型燃气涡轮机事业，西门子在能源业资本财业务上已经可以对通用电气(奇异，GE) 构成严重威胁。Dresser-Rand是空压机、涡轮机、以及石油暨天然气引擎的领导厂商。该公司有半数的营收来自更为稳定、且利润较佳的售后服务业务。

西门子的收购报价为每股83美元，较消息曝光前90日天平均股价溢价40%，根据Starmine依照分析师预估精准度进行加权的获利预估数据，这对Dresser-Rand的估值为2015未计利息、税项之利润(EBIT)预估值的17.5倍，较美国能源设备暨服务产业的估值高出75%。合并后的目标协同效应(综效)为每年1.5亿欧元，看来并不算多，然而一旦把罗尔斯-罗伊斯算进来，其协同效应可能增加。

这起交易阻断了Dresser-Rand与瑞士泵制造商Sulzer AG 的全股权合并，西门子的出价也足以遏阻通用电气提出竞购；通用电气今年稍早在竞购法国阿尔斯通 上击败了西门子。

Dresser-Rand的营收及营业利润自2005年以来皆呈现两位数增长，因产业大举投资页岩天然气开发。不过这个“非传统能源”开发热潮似乎逐渐转淡。部分压裂(fracking)开发项目成果不如预期，这从壳牌 2013年减记21亿美元可见一斑。西门子自身的预估显示，行业资本支出成长幅度料将很快从每年成长14%降至仅剩5%。