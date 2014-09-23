《热点透视》默克重金收购行动突显旗下制药事业的难堪

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 陈宗琦

路透伦敦9月22日 - “什么都好，制药免谈”似乎是德国医药及化学品大厂默克集团 的并购哲学。默克将以170亿美元现金收购美国Sigma-Aldrich 。这宗交易策略上算是合理，但表现平凡的制药部门可能需要一剂强心针。

这宗收购科学研究产品与服务供应商的交易看起来价格不斐，但并未破坏公司估值。每股140美元的标价，较消息未曝光前的Sigma-Aldrich股价溢价37%，对Sigma-Aldrich的估值为今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值8.4亿美元价值的20倍。默克认为能从收购中取得3.4亿美元协同效应(综效)。这部分的成本超过5亿美元，但估值倍数将下降为约14倍，相当于该公司过去五年的平均市盈率(本益比)。这宗交易让默克在稳定的学术界的占有率翻倍，默克也能利用Sigma-Aldrich的电子商务平台，并拿下其高利润率事业。Sigma-Aldrich的EBITDA利润率为30% ，远高于默克旗下Millipore部门的24%。

默克在历经一段时间的解除杠杆，与包括去年AZ Electronics在内的一系列强化战力收购之后，随着明年负债归零，外界一直预期默克2014年将出现一笔新的转型交易。不过市场原本预期焦点是放在默克积弱不振的制药部门。贝伦贝格银行预估，2013-2018年，默克制药的获利将每年下滑1%，因多发性硬化症药物立比扶(Rebif)等等药品销售缩水。

默克大举强化生命科学领域，意味着近期的未来不会有任何大型收购。默克将透过投资与引入授权(in-licensing)启动该事业。但这并不容易，像肿瘤学等部分成长的领域，竞争相当激烈。

根据汤森路透Eikon，默克制药部门的困境与集团的地位，是其估值落后于同业14%、预估市盈率仅14.5倍的主要原因。解决问题选项之一就是分拆。但默克家族不太可能走上这条路，加上可能面临的挑战，恐怕也谈不到好价钱。默克在已经占有强劲地位的高成长领域中强力推进，是缩小估值差距较为缓慢的做法。但制药部门可能很快就得送进加护病房。(完) (译文审校 张明钧)