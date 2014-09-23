日韩经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月24日(三) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.4 9月25日(四) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +3.2% +3.3% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +2.6% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.8% 9/25-26日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,014 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,368 9月26日(五) 暂无重要数据公布。 9月28日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余67.4 9月29日当周 9月29日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 75 2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 8月 -- -0.2% (较上年同期) -- -5.9% 2330 日本求才求职比 8月 -- 1.10 失业率 8月 -- 3.8% 2350 日本工业生产 8月初值 -- +0.4% 一个月预估值 -- +1.3% 两个月预估值 -- +3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.5% 9月30日(二) 0130 日本加班工资 8月 -- +3.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +24.4% 房屋开工(较上年同期) -- -14.1% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正10 正12 大型非制造业景气判断指数 正17 正19 小型制造业景气判断指数 负1 正1 小型非制造业景气判断指数 0 正2 大型企业资本支出 +7.2% +7.4% 小型企业资本支出 -13.9% -19.7% 10月1日(三) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 50.3 0000 韩国出口 9月初值 -- -0.2% 进口 -- +3.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,675.3 (完)