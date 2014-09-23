欧洲个股：渣打拟把香港消费部门售予澳洲Pepper，正在深入谈判--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月23日 - 熟悉情况的消息人士表示，渣打银行 准备把旗下的香港消费金融部门PrimeCredit出售给澳洲金融公司Pepper Australia，可能入账5-7亿美元。相关谈判已进入深入阶段。
消息人士表示，经过两轮投标，Pepper和香港周大福成为PrimeCredit的最有力竞购者。
该项交易需要得到香港金管局的批准。
“几周前他们被列为最受青睐的竞购者，现在处于金管局的审批过程，”一名消息人士表示。
由于谈判细节并不公开，消息人士拒绝署名。
渣打银行的一名发言人士拒绝评论，而Pepper的一名外部发言人也拒绝评论。
Pepper是一家专业抵押贷款公司、第三方贷款服务商和资产管理公司，在英国和澳洲开展业务。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。