《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *宏图高科 6 6 150天 9/24簿记建档 中信银行 AA(中诚信国际) 9/26 9/28

A+(中债资信) ======================================================================================= *陕西煤业 400 50 9 9/24簿记建档 交通银行 AAA(联合资信) 9/25 9/26 化工集团 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *华电集团 300 40 6 9/24簿记建档 光大银行 AAA 9/25 9/26

北京银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8 投资控股（集团） ======================================================================================= *冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8

平安银行 ======================================================================================= *蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8 设计研究院 ======================================================================================= *山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8 化工公司 ======================================================================================= *华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= *厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30 ======================================================================================= *上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8 经营（集团） 浦发银行 ======================================================================================= 西部证券 23 5 3 9/24招标 浦发银行 AA 9/25 9/26

(最高发行余额) ======================================================================================= 赣能股份 5 2 12 9/24簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 杭州实业 19 19 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 重庆水务 40 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/26 9/28 资产经营 ======================================================================================= 南京港集团 13 3 12 9/24簿记建档 交通银行 AA 9/25 9/26

南京银行 ======================================================================================= 陕天然气 10 3 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26

======================================================================================= 南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28

交通银行 ======================================================================================= 西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= 山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= 中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 林州重机 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/26 9/28

中信银行 ======================================================================================= 湖北供销合作社 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA 9/26 9/28 社有资产经营管理公司 ======================================================================================= 复星医药 20 10 12 9/25簿记建档 北京银行 AA+ 9/26 9/28

浙商银行 ======================================================================================= 中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29

======================================================================================= 宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8 投资控股公司 北京银行 ======================================================================================= *中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 材料集团 ======================================================================================= *长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8 投资集团 ======================================================================================= *福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 中国通用技术 30 30 5 9/24簿记建档 交通银行 AAA 9/25 9/26 （集团）控股 中国银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 3 9/24簿记建档 国开行 AA 9/25 9/26 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= 都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= 杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 ======================================================================================= 宁夏宝塔 28 10 5 9/25簿记建档 广发证券 AA 9/26 9/28 石化集团 交通银行 ======================================================================================= 中天建设集团 18 7 3 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/26 9/28 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= 酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日