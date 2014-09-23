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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--9月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值
    
    9月24日(三)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)               9月初值           --         52.4
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指数                       8月           --         1.66
    0800  意大利消费者信心指数                            9月         101.5       101.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         9月         105.7       106.3
                 企业现况指数                                         110.2       111.1
                 企业预期指数                                         101.2       101.7
    0900  意大利贸易收支(亿欧元)                        8月初值         --     顺差21.5 
    1100  美国抵押贷款市场指数                       9月19日当周        --        352.9
                 再融资指数                                             --      1,395.5
    1400  美国新屋销售年率(万户)                          8月          43.0        41.2
          美国新屋销售(较前月)                                          --        -2.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    
    9月23日(二)
    0645  法国企业景气指数                                9月          正96        正96
    0645  法国国内生产总值(GDP)(较上季)          第二季修正值          持平        持平
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值          48.8        47.0
                    服务业PMI                                          49.4        50.2
                    综合PMI                                            49.1         -- 
    0730  德国Markit制造业PMI                         9月初值          50.3        51.2
                    服务业PMI                                          55.4        54.6
                    综合PMI                                            54.0         -- 
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月初值          50.5        50.5
                      服务业PMI                                        52.8        53.0
                      综合PMI                                          52.3        52.4
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                8月        108.83         -- 
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                     短差15.83         -- 
    1230  加拿大零售销售(较前月)                          7月         -0.1%       +0.5% 
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月)            7月         +0.1%         -- 
                                      (较上年同期)                    +4.4%         -- 
                                  房价指数                            212.7         -- 
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          9月初值         57.9       58.0
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            9月            14         --  
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                          8月          39.9       44.5
               出口(亿新西兰元)                                        35.2       31.5
               贸易收支(亿新西兰元)                                 逆差47.2   逆差12.75
                                                   截止8月的一年    顺差20.2    顺差12.2   
    (完)
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