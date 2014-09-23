主要国家经济指标预测--9月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月24日(三) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.4 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指数 8月 -- 1.66 0800 意大利消费者信心指数 9月 101.5 101.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 105.7 106.3 企业现况指数 110.2 111.1 企业预期指数 101.2 101.7 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差21.5 1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- 352.9 再融资指数 -- 1,395.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.0 41.2 美国新屋销售(较前月) -- -2.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月23日(二) 0645 法国企业景气指数 9月 正96 正96 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 持平 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.8 47.0 服务业PMI 49.4 50.2 综合PMI 49.1 -- 0730 德国Markit制造业PMI 9月初值 50.3 51.2 服务业PMI 55.4 54.6 综合PMI 54.0 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 50.5 50.5 服务业PMI 52.8 53.0 综合PMI 52.3 52.4 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 108.83 -- 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 短差15.83 -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.5% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 7月 +0.1% -- (较上年同期) +4.4% -- 房价指数 212.7 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 57.9 58.0 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 14 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 39.9 44.5 出口(亿新西兰元) 35.2 31.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差47.2 逆差12.75 截止8月的一年 顺差20.2 顺差12.2 (完)