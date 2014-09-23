离岸人民币：建行悉尼分行发13亿三年期大洋债，票息3.8%--销售文件

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月23日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 悉尼分行周二成功发行一支13亿元、三年期离岸人民币债券--“大洋债”，票息3.8%，较此前初始指导息率3.9%低10个基点。
根据销售文件，建行悉尼分行此次债券按面值平价发行，票息及收益率均为3.8%，获逾20亿元的认购额，最终发行量定在13亿元人民币。
该债券获得了59个账户订单，投资者类型方面，私人银行占27%，保险公司和机构占37%，银行和资产管理公司占36%。从认购地区来看，亚洲投资者占比达97%。
建行悉尼分行获穆迪“A1”评级，标准普尔及惠誉给予“A”评级；是次发行的债券获标普的初步“A”评级，债券在澳洲证券交易所上市。
澳新银行、澳洲联邦银行及汇丰担任是次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
包括此次，2014年以来建行悉尼分行已在澳大利亚市场发行了两次离岸人民币债券，总融资量达18亿元。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。