离岸人民币：建行悉尼分行发13亿三年期大洋债，票息3.8%--销售文件

路透香港9月23日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 悉尼分行周二成功发行一支13亿元、三年期离岸人民币债券--“大洋债”，票息3.8%，较此前初始指导息率3.9%低10个基点。

根据销售文件，建行悉尼分行此次债券按面值平价发行，票息及收益率均为3.8%，获逾20亿元的认购额，最终发行量定在13亿元人民币。

该债券获得了59个账户订单，投资者类型方面，私人银行占27%，保险公司和机构占37%，银行和资产管理公司占36%。从认购地区来看，亚洲投资者占比达97%。

建行悉尼分行获穆迪“A1”评级，标准普尔及惠誉给予“A”评级；是次发行的债券获标普的初步“A”评级，债券在澳洲证券交易所上市。

澳新银行、澳洲联邦银行及汇丰担任是次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。