新加坡数据：8月整体CPI同比涨幅为六个月最低，核心CPI上升2.1%

路透新加坡9月23日 - 新加坡周二公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，升幅为2月以来最低，路透调查预估为上升1.2%。8月核心CPI较上年同期上升2.1%，路透调查预估为上升2.2%。