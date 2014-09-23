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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 13:08 BJT

新加坡数据：8月整体CPI同比涨幅为六个月最低，核心CPI上升2.1%

路透新加坡9月23日 - 新加坡周二公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，升幅为2月以来最低，路透调查预估为上升1.2%。8月核心CPI较上年同期上升2.1%，路透调查预估为上升2.2%。

新加坡金管局重申其2014年整体通胀率预估为1.5-2.0%，核心通胀率预估为2-3%。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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