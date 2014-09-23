新加坡数据：8月整体CPI同比涨幅为六个月最低，核心CPI上升2.1%

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透新加坡9月23日 - 新加坡周二公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，升幅为2月以来最低，路透调查预估为上升1.2%。8月核心CPI较上年同期上升2.1%，路透调查预估为上升2.2%。
新加坡金管局重申其2014年整体通胀率预估为1.5-2.0%，核心通胀率预估为2-3%。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。