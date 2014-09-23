香港股市：恒生指数早盘收平，中国数据向好提振国企指数

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透香港9月23日 - 香港股市恒生指数周二早盘收平，徘徊在两个月低点附近，此前数据显示中国制造业9月意外回升。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
截止午盘，恒生指数 持平在23,960.43点，过去12个交易日有10日下跌。恒生国企指数 上扬0.3%。
中国最大的住宅开发商万科 攀升3.6%。
思捷环球 上扬3.9%，今天稍晚将发布全年财报。
华润创业 下滑1%至六个月低点，因市场担忧其与乐购(Tesco)的合资企业。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。