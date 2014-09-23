香港股市：恒生指数早盘收平，中国数据向好提振国企指数

路透香港9月23日 - 香港股市恒生指数周二早盘收平，徘徊在两个月低点附近，此前数据显示中国制造业9月意外回升。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

截止午盘，恒生指数 持平在23,960.43点，过去12个交易日有10日下跌。恒生国企指数 上扬0.3%。

中国最大的住宅开发商万科 攀升3.6%。

思捷环球 上扬3.9%，今天稍晚将发布全年财报。

华润创业 下滑1%至六个月低点，因市场担忧其与乐购(Tesco)的合资企业。(完)