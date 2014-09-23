香港热股：思捷环球盘中大涨9%，因全年获利符合预估

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透香港9月23日 - 服装零售商思捷环球 周二盘中大涨9%，此前该公司公布的全年获利符合分析师预估，暗示新执行长重组公司的努力正在见效。
业绩公布后，该股周二午后一度涨至4月29日以来最高位13.52港元。0513 GMT时，报13.16港元，当日升6.8%，而恒生指数 仅微涨0.01%。
思捷环球公布全年净利为2.10亿港元(2,709万美元),合每股盈余0.11港元。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。