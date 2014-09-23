版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 13:33 BJT

香港热股：思捷环球盘中大涨9%，因全年获利符合预估

路透香港9月23日 - 服装零售商思捷环球 周二盘中大涨9%，此前该公司公布的全年获利符合分析师预估，暗示新执行长重组公司的努力正在见效。

业绩公布后，该股周二午后一度涨至4月29日以来最高位13.52港元。0513 GMT时，报13.16港元，当日升6.8%，而恒生指数 仅微涨0.01%。

思捷环球公布全年净利为2.10亿港元(2,709万美元),合每股盈余0.11港元。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐