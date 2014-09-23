美国个股：CIT旗下美联信租赁获25.5亿元银团贷款，支持中国业务发展

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月23日 - 美国领先的商业贷款和租赁服务提供商CIT集团 周二宣布，其中国全资子公司CIT中国（美联信金融租赁有限公司）完成一笔25.5亿元人民币（约4亿美元）的新银团贷款，用于支持中国设备融资业务的发展。
公司新闻稿称，该笔银团贷款提款有效期至2016年6月，每笔贷款使用期限为三年。交通银行 担任此次银团贷款的代理行和牵头行，中国农业银行 担任副牵头行，其他参贷行包括建设银行 和中国银行 等。
CIT集团运输和国际金融业务亚洲区总裁马克思（Markus Weinseiss）表示，“此次人民币银团贷款不仅有助于推动我们的本地化融资战略计划，同时也为满足中国客户的设备融资需求提供了强有力的资金保障。”
租赁公司主要融资渠道包括扩充资本金、银行借贷及债券融资等。美联信租赁是中国排名居前的外资租赁公司。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。