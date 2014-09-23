美国个股：CIT旗下美联信租赁获25.5亿元银团贷款，支持中国业务发展

路透上海9月23日 - 美国领先的商业贷款和租赁服务提供商CIT集团 周二宣布，其中国全资子公司CIT中国（美联信金融租赁有限公司）完成一笔25.5亿元人民币（约4亿美元）的新银团贷款，用于支持中国设备融资业务的发展。

公司新闻稿称，该笔银团贷款提款有效期至2016年6月，每笔贷款使用期限为三年。交通银行 担任此次银团贷款的代理行和牵头行，中国农业银行 担任副牵头行，其他参贷行包括建设银行 和中国银行 等。

CIT集团运输和国际金融业务亚洲区总裁马克思（Markus Weinseiss）表示，“此次人民币银团贷款不仅有助于推动我们的本地化融资战略计划，同时也为满足中国客户的设备融资需求提供了强有力的资金保障。”