《独家新闻》乌克兰危机可能导致欧洲陷入衰退--埃里安

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
标准普尔500指数 和道琼工业指数 近几周双双创下纪录新高，他认为这种涨势是估值与基本面脱节的典型例子。
他表示，推动指数上涨的主要因素是美联储举措--美联储政策令债券等资产价格相对更加昂贵，还有公司的财务运作也起到提振股指的作用，如用现金回购股票或展开并购交易。
他称，股市目前发出的信号是“我们现在价格高昂，但比起那些贵得多的东西，我们算便宜的。”
埃里安称，阿里巴巴上周创纪录的297亿美元首次公开发行(IPO)也显示出，市场仍然存在很高的风险偏好，因为投资者相信他们有美联储撑腰。
即便如此，他认为美联储现在和其他央行不再步调一致，尤其是欧洲央行；而且美联储将在2015年第二季度结束前开始升息，或许还会更早。不过，美联储在开始行动后，升息的步伐应该不会很快。
“我认为美联储会放慢步伐和减小幅度，不像我们以前常见到的节奏，”他表示。
他还表示，如果欧洲陷入衰退，美联储恐怕会搁置从近零水平升息的计划。自2008年底以来，美联储一直维持政策利率在该水平不变。(完) (编译 张涛/朱晓军；审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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