离岸人民币：应丰富点心债发债主体，增加高评级债券发行量--亚行

路透北京9月23日 - 亚洲开发银行周二称，应丰富点心债（离岸人民币债券）发债主体的多样性，并增加高评级债券的发行量。

该行区域经济一体化办公室高级经济学家黄添喜在北京的发布会上表示，目前点心债发行主体仍以中国借款者为主，且绝大部分发行的债券均无评级，这成为人民币国际化面临的主要挑战之一。

“需加大高评级债券的发行量，此举不仅是为了满足投资者需求，更是为了提供一个定价标准。”亚行在《亚洲债券监测》季度报告发布会的新闻稿中称。

该季度报告显示，目前离岸人民币市场发行主体较为单一，点心债发行方以中国借款者为主，政府债券更是占据绝对数量。

亚行数据显示，截至今年二季度末，以人民币计价的未清偿债券总额达4.9万亿美元，其中3.2万亿美元为政府债券，而企业债券市场规模仅为1.7万亿美元。去年，中国借款者消化了点心债券市场发行总量的73%。

报告指出，按照穆迪的评级分类，点心债券中投资级别的债券数量占比已从2012年的40.79%降到2014年的26.40%，而按照标准普尔的评级分类，该比例更是不足15%。此外，55.44%的债券穆迪均未给出评级，而高达81.99%的债券在标普的评级分类中属于无评级。

黄添喜并表示，应改进离岸人民币的投资工具，设计新的产品以推动人民币国际化。

他指出，目前离岸人民币资金多在香港，但利用率不高，已发行的点心债大部分都是短期债券，“离岸的人民币债券基本上都是香港的银行在做，...（点心债）流动性比香港本地企业债更活跃。”