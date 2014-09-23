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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 14:06 BJT

中国期货：玉米淀粉期货已获准立项，正稳步推进上市准备工作--大商所

路透北京9月23日 - 中国大连商品交易所相关负责人表示，近期玉米淀粉期货已获准立项，目前交易所正稳步推进上市交易相关准备工作。推出该品种将有利于进一步完善农产品期货品种体系，为玉米产业链条提供更加完备的避险工具。

大商所新闻稿指出，交易所将进一步针对玉米期货开展以完善交割制度为核心的系列业务制度创新完善工作，努力降低市场成本，提高运行效率，更好地服务产业。

对于玉米淀粉期货，目前交易所通过召开合约规则论证会、现货企业和会员座谈会、现货企业培训活动、交割库调研考察等，稳步推进该品种上市交易相关准备工作。

去年11月份鸡蛋期货品种上市后，大商所农产品期货品种数量达到了9个，今年大商所继续研究开发涉农期货品种。

新闻稿援引专家估算，目前中国年玉米深加工能力近8,000万吨，而其中淀粉类产品（含淀粉糖）约占深加工产品的近60%左右，该品种市场化程度高、价格波动较大，企业避险需求较为强烈。

未来，这一品种的推出无疑将在大连期货市场形成玉米及玉米淀粉这一新的产业链品种体系，对玉米期货市场的整体发展、运行效率及市场功能发挥深度与广度的提升具有积极意义。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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