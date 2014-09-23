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市场报道 | 2014年 9月 23日 星期二 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国制造业PMI初值向好，安抚市场人气

0556 GMT

* 澳元/美元涨0.47%，美元/日圆跌0.13%，澳元/日圆升0.32%，英镑/美元走高0.10%

* 标普500电子迷你期指上扬0.05%，恒生指数涨0.09%，上证综指攀升0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%

* 美国和阿拉伯盟国对叙利亚境内的伊斯兰国武装发动首次空袭

* 中国汇丰9月制造业PMI初值微升，但下行压力犹存考验政策定力

* 美国财政部出台新规，打击“税负倒置”的避税行为 (完)

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