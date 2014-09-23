《汇市简讯》欧洲开盘：中国制造业PMI初值向好，安抚市场人气

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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* 美国和阿拉伯盟国对叙利亚境内的伊斯兰国武装发动首次空袭
* 中国汇丰9月制造业PMI初值微升，但下行压力犹存考验政策定力
* 美国财政部出台新规，打击“税负倒置”的避税行为 (完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。