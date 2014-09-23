港股业绩：新世界中国料14/15财年物业销售年减15.5%，因可售资源减少

路透香港9月23日 - 在中国发展住宅及经营酒店的新世界中国 周二称，其2014/15财政年度的合同销售额预期将较上年度完成的低15.5%，因预期本财年落成的项目减少令可售资源相应下跌。

该公司在其业绩声明中称，预计今年7月起的2014/15财年的签订合约物业销售额将由上年度147.92元人民币降至125亿元，但随着位于二、三线城市的物业项目占未来一、两年竣工项目的比例增加，物业销售毛利率料可维持在35%以上的水平。

于2014/15财年，新世界中国计划落成14个可供出售的物业，其中住宅楼面约118.66万平方米，商业楼面占5.2万平方米，办公楼楼面面积约8.99万平方米。

截至6月底止的2013/14财年，新世界中国未计重估、汇兑差额、摊销及减值等非经常性项目前的核心净利44.7亿港元，同比增加34%，主要因期内竣工量及入账销售额分别升4%及15%。若计及上述因素，则期内净利按年仅升0.5%至46.4亿港元，主要受累期内人民币贬值1.3%而造成汇兑收益减少。

公司表示，今年初开始，内地经济增长及楼市都有所降温，部份城市出现商品房库存量过剩。从第二季度开始个别城市适度放宽楼市调控，加上中央政府出台一系列微刺激政策，降低二楼市硬着陆的风险。长远而言，公司认为随着居民收入增长及城镇化的推进，一线城市及一些经济发展成熟的二、三线城市房地产市场仍是机遇处处。

公布业绩后，新世界中国午盘股价无大变动，14:04跌0.22%，报4.59港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)