台湾数据：8月工业生产指数较上年同期升7.03%

路透台北9月23日 - 台湾经济部周二公布，8月工业生产指数 较上年同期升7.03%，上月修正后为升6.15%。

经济部称，在半导体、LED(发光二极体)、光学元件、电脑零件、钢铁、机械等增产带动下，8月份制造业生产较上年同月增加7.20%，连续七个月正成长；累计今年1至8月制造业生产较上年同期亦增加5.38%。

展望未来，经济部指出，预期国际品牌行动装置上市热潮、全球经济持续温和成长及中国大陆十一假期前的备货需求，将持续挹注半导体、光学元件等相关供应链生产动能，并激励汽车及其零组件、工具机、钢品等持续增产，加上去年比较基数较低，综计9月份制造业生产将续呈明显成长，维持去年下半年以来的扩张态势。

但经济部也提及，国际经济仍面临地缘政治、新兴经济体经济成长普遍出现结构性放缓、美国银根紧缩与亚币贬值等风险，加上产业受到中国大陆及日、韩之激烈竞争与夹挤，亦需持续密切关注。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)