全球金市：黄金在八个半月低位挣扎，因全球最大的黄金ETF资金外流

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
0617 GMT，现货金 微升0.2%至每盎司1,216.90美元，此前连跌两日。
尽管小涨，现货金价格仍接近上日触及的八个半月低点1,208.36美元。
现货银 下滑0.7%至17.58美元，接近周一创下的四年低点17.30美元。
交易商认为，金价可能继续下滑至1,200美元下方，可能还会跌到2013年低点1,180美元，因为该处基本没有技术图型和实货买盘的支撑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1216.9 2.21 0.18
现货银 17.58 -0.12 -0.68
现货铂金 1326 7.3 0.55
现货钯金 801.48 3.98 0.5
COMEX期金 1217.6 -0.3 -0.02
COMEX期银 17.63 -0.144 -0.81
汇率
欧元/美元 1.2849
美元指数 84.671 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。