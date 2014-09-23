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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 14:39 BJT

全球金市：黄金在八个半月低位挣扎，因全球最大的黄金ETF资金外流

0617 GMT，现货金 微升0.2%至每盎司1,216.90美元，此前连跌两日。

尽管小涨，现货金价格仍接近上日触及的八个半月低点1,208.36美元。

现货银 下滑0.7%至17.58美元，接近周一创下的四年低点17.30美元。

交易商认为，金价可能继续下滑至1,200美元下方，可能还会跌到2013年低点1,180美元，因为该处基本没有技术图型和实货买盘的支撑。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1216.9 2.21 0.18

现货银 17.58 -0.12 -0.68

现货铂金 1326 7.3 0.55

现货钯金 801.48 3.98 0.5

COMEX期金 1217.6 -0.3 -0.02

COMEX期银 17.63 -0.144 -0.81

汇率

欧元/美元 1.2849

美元指数 84.671 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
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