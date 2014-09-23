离岸人民币：大唐电信已发行10亿元三年期点心债，票息5.50%

路透香港9月23日 - 大唐电信科技 周二已透过海外子公司，成功发行了一笔10亿元人民币规模、三年期的离岸人民币债券。

销售文件显示，该笔债券期限三年，按面值平价发行，票息及收益率均为5.50%，因吸引了67个账户、20亿元的认购额，发行票息低于此前5.625%的初步指导息率。

投资者结构方面，香港和新加坡投资者占了94%；基金占56%、银行11%、散户投资者和其他占了33%。

文件显示，大唐电信透过Datang Telecom (HongKong) Holdings Co. Ltd担任发债体，由大唐电信（香港）(Datang Telecom (H.K.) Limited)提供担保，大唐电信则提供保持良好契约(Keepwell Deed)、流动性支持契据及股权购买承诺契据等以增强债券的信用质量。

大唐电信及其今次发行的点心债均未信用评级，债券将于新加坡交易所上市。是次发债募资所得，将用作营运资金及一般企业用途。

星展银行和德意志银行担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

大唐电信的母公司大唐电信科技产业集团，是国务院国资委管理的一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技央企。(完)