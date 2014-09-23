中东情势：叙利亚境内伊斯兰国和努斯拉阵线遭到空袭--人权观察组织

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透贝鲁特9月23日 - 一个监视叙利亚战争的组织表示，美国及其盟国周二对叙利亚拉卡省和戴尔泽尔省的伊斯兰国目标至少发动了50次空袭，而叙利亚西北部的基地组织分支努斯拉阵线也遭到空中打击。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)主管Rami Abdulrahman表示，至少20名伊斯兰国武装人员在空袭中丧生。他还说，叙利亚西北部伊德利卜和阿勒波的努斯拉阵线阵地也遭到打击。
美国国防部稍早时表示，美国和盟国将对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施首次空袭。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。