中国股市：沪综指收盘上升，经济刺激政策预期推动大盘反弹

路透上海9月23日 - 中国股市周二收市上涨。分析师指出，在昨日大幅下挫后，大盘做空动能一定程度上得到消化，而有报导指银行近日或会放松二套房贷，令投资者对近期出台经济刺激政策的预期升温。在军工航天等题材股引领下，股指出现反弹，但成交萎缩，显示谨慎气氛未消。

沪综指 收报2,309.718点，涨19.852点或0.87%，昨日大盘收挫1.7%。上证A股今日成交1,351亿元人民币，上日为1,475亿元。

“房贷可能放宽，被投资者理解为在经济下行中，国家又要出刺激政策。”华西证券分析师曹雪峰说。

他指出，近期股市的外部生态环境较为复杂，例如中共四中全会即将召开、本周新股密集发行以及9月经济数据将揭晓等，而且市场较为浮躁，因此股指近阶段还是以震荡行情为主，等待形势进一步明朗。

在中国越来越多城市放松楼市限购的同时，金融机构对房贷政策也有松绑迹象。上海证券报周二引述四大银行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。

瑞银首席中国经济学家汪涛认为，刚公布的汇丰9月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值有轻微反弹，符合瑞银之前有关9月经济比8月好转的判断。但10月之后随着建筑及重工业的进一步下行，四季度及明年经济将继续走弱。

新出口订单反弹、产出持稳，带动汇丰9月中国制造业PMI初值小幅反弹至50.5，这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。