欧元债市：欧元区公债收益率下跌，聚焦各国PMI数据

“随着通胀预期继续下滑，若今天的欧元区PMI数据令人失望，应该会支撑量化宽松(QE)预期，”德国商业银行利率策略师Michael Leister在报告中称。

德国10年期公债收益率 下滑1个基点至1.01%。评级较低的欧元区国家公债收益率在欧洲盘初持平。

西班牙10年期公债收益率 持平在2.22%，而意大利10年期公债收益率 报2.39%，双双接近纪录低点。(完)

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