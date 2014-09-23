欧元债市：欧元区公债收益率下跌，聚焦各国PMI数据

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“随着通胀预期继续下滑，若今天的欧元区PMI数据令人失望，应该会支撑量化宽松(QE)预期，”德国商业银行利率策略师Michael Leister在报告中称。
德国10年期公债收益率 下滑1个基点至1.01%。评级较低的欧元区国家公债收益率在欧洲盘初持平。
西班牙10年期公债收益率 持平在2.22%，而意大利10年期公债收益率 报2.39%，双双接近纪录低点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/朱晓军；审校 张涛/杜明霞)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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