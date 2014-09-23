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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 14:53 BJT

澳洲股市：受中国制造业PMI提振上涨1%，但矿业股依然疲弱

路透悉尼9月23日 - 澳洲股市周二上涨1%，因中国制造业PMI好于预期。不过，矿业股持续疲软令大盘涨幅受限。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨52.75点，收报5,415.7点，创下8月12日以来最大单日涨幅。澳股昨天挫低1.3%，为8月初以来最大单日跌幅，几乎抹去年内迄今的所有涨幅。（完）
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