澳洲股市：受中国制造业PMI提振上涨1%，但矿业股依然疲弱

路透悉尼9月23日 - 澳洲股市周二上涨1%，因中国制造业PMI好于预期。不过，矿业股持续疲软令大盘涨幅受限。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。