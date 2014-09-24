中国货币市场：七天回购开盘报3.12%，上日加权利率3.1383%

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透上海9月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.12%，上日该期限加权平均利率为3.1383%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.12% 3.20% 3.1383%
周二银行间市场质押式回购总成交金额10,352.03亿元，接近年内的高位，上日为9,468.32亿元。其中，隔夜品种为7,906.12亿元，上日为7,654.34亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。