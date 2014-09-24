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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.12%，上日加权利率3.1383%

路透上海9月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.12%，上日该期限加权平均利率为3.1383%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.12% 3.20% 3.1383%

周二银行间市场质押式回购总成交金额10,352.03亿元，接近年内的高位，上日为9,468.32亿元。其中，隔夜品种为7,906.12亿元，上日为7,654.34亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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