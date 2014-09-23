国际油市：布兰特原油涨破97美元，因中国制造业PMI强于预期

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
美国原油期货 升0.31美元至每桶91.18美元，自盘中低点90.58美元反弹，该点也是9月11日以来最低。
辉立期货大宗商品资深经理Avtar Sandu称，中国PMI好于预期带动了油价回升。
“市场此前确实超卖，价格进一步下行的空间不大，”Sandu称。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周一看来淡化了对油价下滑给沙特石油生产带来冲击的忧虑。油市持续下滑，引发了人们对OPEC可能会在11月底的会议上进行减产的预期。 如果减少，将是2008年金融危机以来OPEC首次正式减产。
但澳新银行的大宗商品策略师Ankit Pahuja称，减产也只能明年实施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。