国际油市：布兰特原油涨破97美元，因中国制造业PMI强于预期

美国原油期货 升0.31美元至每桶91.18美元，自盘中低点90.58美元反弹，该点也是9月11日以来最低。

辉立期货大宗商品资深经理Avtar Sandu称，中国PMI好于预期带动了油价回升。

“市场此前确实超卖，价格进一步下行的空间不大，”Sandu称。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一看来淡化了对油价下滑给沙特石油生产带来冲击的忧虑。油市持续下滑，引发了人们对OPEC可能会在11月底的会议上进行减产的预期。 如果减少，将是2008年金融危机以来OPEC首次正式减产。

但澳新银行的大宗商品策略师Ankit Pahuja称，减产也只能明年实施。(完)

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