全球金属：俄铝预计2015年铝市短缺130万吨--高层

路透迪拜9月23日 - 俄罗斯铝业联合公司(RUSAL) 第一副首席执行官(CEO)周二称，预计2015年全球铝市场缺口为130万吨，将导致铝价现货升水维持在高位。

“我认为升水不会下跌，”Vladislav Soloviev在阿布扎比参加一次行业活动时表示。

“我预计到今年底，市场将短缺150万吨，明年的缺口可能为120-130万吨。”(完)