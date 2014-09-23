全球金属：俄铝预计2015年铝市短缺130万吨--高层

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透迪拜9月23日 - 俄罗斯铝业联合公司(RUSAL) 第一副首席执行官(CEO)周二称，预计2015年全球铝市场缺口为130万吨，将导致铝价现货升水维持在高位。
“我认为升水不会下跌，”Vladislav Soloviev在阿布扎比参加一次行业活动时表示。
“我预计到今年底，市场将短缺150万吨，明年的缺口可能为120-130万吨。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。