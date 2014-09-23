中港个股：将开拓自贸区及黄金国际板各项业务，并建贵金属保税仓库--工行

路透北京9月23日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 称，将积极参与黄金国际板的市场交易，并借助上海自贸区的政策与区位优势，大力开拓自贸区及黄金国际板相关的各项业务，并积极在上海自贸区内建设贵金属保税仓库。

工行新闻稿指出，工行作为黄金国际板首批A类会员之一，与其它四家机构成功完成国际板开市首笔交易。

黄金国际板是上海自贸区推出的首个国际化金融类资产交易平台，使用离岸人民币资金进行交易，采取人民币计价和结算，在自贸区内和境外注册的机构投资者均可通过自由贸易账户（FT）参与交易。

黄金国际板初期将设立三个以人民币计价的实物黄金交易产品，并配套以相应的交割与结算体系。与目前的上海黄金交易所主板市场相比，黄金国际板将有更多境外机构参与，包括银行等金融机构以及产业链上、中、下游企业。

工行相关负责人介绍说，通过贵金属专业化经营，工行在上海黄金交易所场内交易量占比连续多年保持在20%以上，并且始终保持着场内最大清算银行的地位，并参与了黄金国际板方案的设计、相关业务筹备及系统测试，已有超过三分之一的黄金国际板会员选择工行作为结算银行。

业内人士表示，中国已经成为全球最大的黄金生产国与消费国。庞大的国内市场与蓬勃发展的产业链催生出大量的商品贸易与金融服务需求，中国市场也正成为影响国际贵金属市场的重要因素。

作为中国黄金市场的参与主体，商业银行特别是大型商业银行也将在促进黄金市场发展、推动人民币国际化、参与全球黄金定价的过程中承担重要的角色，并发挥积极的作用。