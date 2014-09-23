《汇市简讯》英镑/美元关注工党领袖米利班德讲话

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
0658 GMT
* 英镑/美元在亚洲交易时段触及1.64之前遭遇阻力，高见1.6391
* 今日在1.64水准有相当规模的期权到期，该价位存在卖盘
* 1.6405是1.6525-1.6284跌势的50%回档位。预计将在1.6350出现买盘(另一期权到期价位)
* 英国反对党领袖米利班德将在今日的工党大会上发表讲话
* 英国广播公司(BBC)称米利班德将承诺对价值超过200万英镑的房产征税
* 民调显示，米利班德或将在明年5月7日大选后成为首相(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。