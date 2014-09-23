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市场报道 | 2014年 9月 23日 星期二 15:38 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注工党领袖米利班德讲话

0658 GMT

* 英镑/美元在亚洲交易时段触及1.64之前遭遇阻力，高见1.6391

* 今日在1.64水准有相当规模的期权到期，该价位存在卖盘

* 1.6405是1.6525-1.6284跌势的50%回档位。预计将在1.6350出现买盘(另一期权到期价位)

* 英国反对党领袖米利班德将在今日的工党大会上发表讲话

* 英国广播公司(BBC)称米利班德将承诺对价值超过200万英镑的房产征税

* 民调显示，米利班德或将在明年5月7日大选后成为首相(完)

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