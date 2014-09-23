澳洲能源：政府提出能源业政策蓝图草案，将推动大幅解除管制

路透悉尼9月23日 - 澳洲政府周二表示，随着澳洲准备加大液化天然气出口，政府计划大幅松绑能源产业、提高国内燃气供应、及降低再生能源补助。

在一项政策蓝图草案中，执政联盟政府提出多项政策提案，政府指出，在需求及投资缩减之际，这些提案将维持澳洲能源业竞争力。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)