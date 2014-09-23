澳洲能源：政府提出能源业政策蓝图草案，将推动大幅解除管制

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透悉尼9月23日 - 澳洲政府周二表示，随着澳洲准备加大液化天然气出口，政府计划大幅松绑能源产业、提高国内燃气供应、及降低再生能源补助。
在一项政策蓝图草案中，执政联盟政府提出多项政策提案，政府指出，在需求及投资缩减之际，这些提案将维持澳洲能源业竞争力。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。