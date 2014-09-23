欧洲个股：飞利浦将分拆照明业务，组建成两家独立公司

路透阿姆斯特丹9月23日 - 有着120年历史的飞利浦 周二表示，将把公司一分为二，建立一家独立的照明企业，同时将消费和医疗保健部门合并为一家估值150亿欧元的企业。

该公司表示，新公司构架明年将带来1亿欧元(约合1.2846亿美元)的成本节约，2016年还将进一步节省2亿欧元。公司预计，2014-2016年的重组支出为5,000万欧元。

飞利浦称，这一最新举措将缔造出两家市场领先公司--HealthTech和Lighting，两家公司都使用飞利浦的品牌。

飞利浦在修订后的业绩展望中称，2014年下半年未计利息、税项、折旧及摊销前的调整后获利(EBITA)，预计将略微低于一年前的水平。