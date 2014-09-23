欧洲个股：飞利浦将分拆照明业务，组建成两家独立公司

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透阿姆斯特丹9月23日 - 有着120年历史的飞利浦 周二表示，将把公司一分为二，建立一家独立的照明企业，同时将消费和医疗保健部门合并为一家估值150亿欧元的企业。
该公司表示，新公司构架明年将带来1亿欧元(约合1.2846亿美元)的成本节约，2016年还将进一步节省2亿欧元。公司预计，2014-2016年的重组支出为5,000万欧元。
飞利浦称，这一最新举措将缔造出两家市场领先公司--HealthTech和Lighting，两家公司都使用飞利浦的品牌。
飞利浦在修订后的业绩展望中称，2014年下半年未计利息、税项、折旧及摊销前的调整后获利(EBITA)，预计将略微低于一年前的水平。
医疗保健业务方面，目前预计2014年下半年核心业务获利低于2013年下半年公布的核心业务获利。(完) (编译 王颖；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。