投行观点：瑞信给予仪征化纤H股“优于大市”初始评级，目标价4.2港元

路透香港9月23日 - 投行瑞信的报告称，给予仪征化纤 H股初始评级为“优于大市”，目标价每股4.2港元，较现价有约10%上升空间。

报告指出，仪征透过资产重组而获得中国石化集团注入石油工程和油田技术业务，估计将令仪征变身成为一间市值70亿美元的企业，且2014/15年盈利大幅增长并有一成收入来自页岩气业务。

不过长期前景相对较不乐观，瑞信估计，仪征于2016年的盈利增幅将回落至中单位数字，主要受累于中石化 上游业务投资减弱以及管道建设贡献增加对边际利润带来压力等因素。

报告称，预期仪征短期股价走势持续强劲，该行的目标价4.2港元相当于2015年市盈率14.2倍，对页岩气业务估值为30倍市盈率。

香港时间15:43，仪征H股升7%，报3.82港元；稍早一度涨逾8%，并触及3.86港元，为自1997年9月以来高位。（完）