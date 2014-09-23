《中国债市每日综述》现券偏弱，新债等利多不敌经济数据偏暖和止盈压力

* 现券走势偏弱，IRS窄幅震荡

* 宽资金+新债招标定位低提供利多

* 但汇丰PMI初值略反弹等令市场承压

路透北京9月23日 - 中国银行间债市周二现券走势偏弱，交易员表示，宽资金和一级新债招标收益率定位偏低的利多支撑，难敌9月汇丰PMI初值略反弹，及近期止盈盘陆续浮现所带来的压力，今日现券收益率震荡中小升。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 受上述因素影响，亦出现窄幅波动。

“盘中收益率出现过两次下行，一次是早晨一来，还有是后来国开债招标结果公布，不过汇丰PMI初值，还有一直都有的止盈盘分别带动收益率在回落中转头反弹，整体看今天现券偏弱。”上海一大型银行交易员称。

对于短期市场预期，他表示，虽然机构暂对资金预期较稳定、货币政策仍有进一步松动可能性，不过现券收益率上周积累一定跌幅后，场内存在获利了结需求，这将令短期市场走势显胶着。

华中一券商交易员提到，今日公布的经济先行指标透露出基本面企稳迹象，可能9月份的经济也不会太差，数据对市场的影响值得关注。

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。

中国国家开发银行 周二上午招标增发的四期固息债，收益率均低于此前预测均值。其中并以三年期品种差距相对略多。

中金公司最新报告指出，市场后续需要央行有更强的刺激，才会推动收益率曲线进一步下行。短期内，投资者可以阶段性止盈。

剩余期限约6.32年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.6600%/4.6468%，上交易日尾盘为4.6500%/4.6250%

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.426元人民币，较上日结算价跌0.326元，或0.34%。

**资金需求略增，惟难阻回购利率续跌**

中国银行间资金市场周二主要回购利率 跌势不改。交易员表示，随着季末的逐步临近，场内资金跨月需求较前几日略增，但流动性整体宽松的局面仍未发生根本性改变，各期限资金供给仍比较充裕。

交易员指出，央行公开市场操作对资金面影响甚微，机构短期资金预期相对乐观，而对于新股申购及季末、假日需求预计多数机构均已留足头寸，有备无患。

“挺松的，不过关键大家开始留缺口了，所以需求会源源不断出来，不像刚刚由紧转松的时候，大家都备了很多钱出不掉 。”上海一银行交易员称。

对于今日公开市场操作，她认为，央行正回购操作量的参考意义并不大，毕竟资金比较宽松，稍微回笼一点也比较正常，且估计短期操作量上有望维持"小量收，小量放"的节奏。

央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

上海另一银行交易员亦表示，央行保持资金面运行平稳，并引导融资成本下行意图已经比较明显，而实际流动性宽松局面也为资金利率节节走低提供了支撑；机构对短期新股扰动、顺利度过季末和节假日信心十足，资金拆借操作也更回归理性。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,352.03亿元，接近年内的高位，上日为9,468.32亿元。其中，隔夜品种为7,906.12亿元，上日为7,654.34亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7126 2.7886 -7.60 7,906.12

七天 3.1383 3.2268 -8.85 1,491.81

14天 3.3145 3.4249 -11.04 374.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0500 2.1150 -106.50 31.70

七天 8.6200 5.0100 +361.00 2.48

14天 4.5500 5.4000 -85.00 0.70

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7900 2.8500 -6.00 --

七天 3.1300 3.2600 -13.00 --

14天 3.4500 3.4000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7160 2.7970 -8.10 --

七天 3.1110 3.1980 -8.70 --

三个月 4.5870 4.5986 -1.16 --