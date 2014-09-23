国际油市：阿联酋能源部门高层称，当前的油价是合理的

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透阿联酋富查伊拉9月23日 - 一名阿联酋高级能源官员周二表示，当前的油价水平是合理的。
阿联酋能源部副部长Matar al-Neyadi表示，“我认为当前的价格是合理的。”他是在富查伊拉酋长国的一次石油行业会议上对记者作出上述表示的。
目前布兰特原油期货 报每桶97美元左右。
Neyadi说，当前阿联酋日产量略低于300万桶，计划到2017年前将日产能提高到350万桶。
在回答他是否预计阿联酋产量和出口量将在今年余下时间持稳的问题时，他说，“我不认为会有什么变化。”(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。