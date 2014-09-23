国际油市：阿联酋能源部门高层称，当前的油价是合理的

路透阿联酋富查伊拉9月23日 - 一名阿联酋高级能源官员周二表示，当前的油价水平是合理的。

阿联酋能源部副部长Matar al-Neyadi表示，“我认为当前的价格是合理的。”他是在富查伊拉酋长国的一次石油行业会议上对记者作出上述表示的。

目前布兰特原油期货 报每桶97美元左右。

Neyadi说，当前阿联酋日产量略低于300万桶，计划到2017年前将日产能提高到350万桶。