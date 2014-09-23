版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 16:00 BJT

中东情势：美国军方称与波斯湾国家及约旦合作空袭伊斯兰国

路透贝鲁特9月23日 - 美国军方周二表示，与美军合作空袭叙利亚境内伊斯兰国(IS)武装份子的盟国，包括约旦、巴林、沙特阿拉伯、卡塔尔、及阿联酋(阿拉伯联合大公国)。

美国中央司令部的一篇声明并指出，美军已采取行动，阻止基地组织的精锐部队对美国及西方国家发动攻击。声明称，这些打击行动只用到美国武力。

声明称，美国已从红海及北阿拉伯湾国际海域的战舰发动攻击。

声明称，巴林、约旦、卡塔尔、沙特及阿联酋也参与或支援空袭(伊斯兰国)目标。所有飞机皆安全撤离空袭区域。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐