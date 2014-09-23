中国经济：马云以1,500亿财富首次问鼎中国首富，王健林第二--胡润百富

路透上海9月23日 - 胡润百富周二公布2014年中国富豪榜，刚实现美国上市的阿里巴巴 创始人、董事长马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，去年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位。

胡润百富新闻稿指出，汉能控股集团董事局主席李河君成为今年“大黑马”，排名上升80位至第三位，拥有财富增长近九倍至1,250亿元；娃哈哈集团董事长宗庆后家族并列第三位。

新闻稿称，马云财富较去年增长五倍，主要得益于阿里巴巴刚在美国成功上市。马云财富主要分为三部分：阿里巴巴6%的股份、支付宝及其个人投资，阿里巴巴目前市值1.4万亿元。马云目前的财富，亦能在胡润全球富豪榜中跻身前25位。

而李河君是今年财富涨幅最大的企业家。2011年，李河君在云南投资的金安桥水电站的建成，是他创业及发展史上极为重要的一个时刻，现在一年能带给他50多亿元的现金流。李河君将这些钱大量的投资于太阳能薄膜发电，成为全球最大的薄膜太阳能企业。李河君有305亿元财富来自于其太阳能薄膜发电部分上市公司--汉能太阳能 。

在IT行业中，腾讯 创始人、董事会主席马化腾财富增长75%，以1,085亿元排名第五。百度 首席执行官（CEO）李彦宏夫妇财富增长1倍，以1,050亿元排名第六。京东 CEO刘强东财富增长七倍，以530亿元财富名列第九位。小米手机创始人雷军以450亿元财富名列第十位。

苏商集团董事局主席严介和及其儿子严昊财富增长3.7倍，以850亿排名第七。今年，严介和的太平洋建设以3,650亿元销售额入选世界500强第166位，且位列中国大陆民企第一位。而生产红牛饮料的红牛集团董事局主席严彬以600亿元财富排名第八位。

而房地产市场的表现疲弱，去年前十名中的四位地产大亨，今年跌出了前十名，包括碧桂园 的杨惠妍、恒大集团的许家印和世茂集团的许荣茂，今年他（她）们分别排名第11位、15位和17位。零售及房地产商苏宁云商 董事长张近东亦由去年的第九位下滑至11位。