《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月23日

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透香港9月23日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:12时,1港元=0.79198人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.05 5.85 1.74 南玻 7.64 5.74 1.68 深康佳 5.12 3.11 2.08 ST中华 9.01 4.20 2.71 ST中冠 10.44 4.88 2.70 深深宝 8.81 7.56 1.47 深华发 8.03 3.80 2.67 深赤湾 15.20 13.04 1.47 招商地产 12.21 12.93 1.19 特力 12.00 7.65 1.98 飞亚达 9.75 7.31 1.68 一致药业 52.49 41.95 1.58 深深房 4.99 3.26 1.93 ST盛润 7.88 6.45 1.54 深南电 5.52 3.15 2.21 深纺织 10.83 7.16 1.91 方大集团 8.60 4.46 2.43 深国商 16.10 9.70 2.10 深赛格 5.84 3.26 2.26 宝石 7.87 6.58 1.51 小天鹅 11.42 11.36 1.27 粤高速 3.83 2.88 1.68 晨鸣纸业 4.79 3.86 1.57 ST珠江 7.15 4.46 2.02 美菱电器 5.98 5.22 1.45 大冷股份 11.06 7.45 1.87 粤电力 5.07 4.91 1.30 佛山照明 11.50 7.38 1.97 江铃汽车 29.48 30.85 1.21 沙隆达 12.22 8.96 1.72 苏常柴 9.21 5.40 2.15 威孚高科 25.43 27.19 1.18 古井贡酒 25.83 22.21 1.47 ST东海 7.08 5.53 1.62 长安汽车 13.08 15.96 1.03 京东方 2.38 2.37 1.27 鲁泰 9.68 10.80 1.13 本钢板材 5.76 2.87 2.53 张裕 30.51 25.12 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。