《全球汇市》德国数据暗示复苏，缓解欧元压力

澳元上涨，之前的汇丰/Markit调查显示，中国9月制造业活动意外增强。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。但Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9，创2009年2月以来最低水平。至此，该指数已经连续11个月在50下方运行。

澳元/美元 涨0.3%至0.8900，远离周一触及的七个月低点0.8851。

澳元本月下挫4.7%。有关中国经济成长放缓的担忧，以及铁矿石价格大跌，合力打压澳元。中国钢铁和铁矿石期货周一跌至纪录低位。

“澳洲国内消息对澳元影响实际并不大，我认为更重要的因素在于中国、大宗商品价格以及美元走强，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper谈到澳元近期下滑时表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2880 1.2849 +0.24 -6.29 1.3745

美元/日圆 108.45 108.84 -0.36 +2.99 105.30

欧元/日圆 139.70 139.83 -0.09 -3.41 144.63

美元/瑞郎 0.9374 0.9397 -0.24 +5.00 0.8928

英镑/美元 1.6345 1.6360 -0.09 -1.27 1.6556

美元/加元 1.1018 1.1043 -0.23 +3.75 1.0620

澳元/美元 0.8885 0.8870 +0.17 -0.31 0.8913

新西兰元/美元 0.8127 0.8119 +0.10 -0.96 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2073 +0.01 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7877 0.7852 +0.32 -5.06 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1754 9.1888 -0.15 +3.71 8.8474

美元/挪威克朗 6.3297 6.3420 -0.19 +4.34 6.0663