《全球汇市》德国数据暗示复苏，缓解欧元压力

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
澳元上涨，之前的汇丰/Markit调查显示，中国9月制造业活动意外增强。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。但Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9，创2009年2月以来最低水平。至此，该指数已经连续11个月在50下方运行。
澳元/美元 涨0.3%至0.8900，远离周一触及的七个月低点0.8851。
澳元本月下挫4.7%。有关中国经济成长放缓的担忧，以及铁矿石价格大跌，合力打压澳元。中国钢铁和铁矿石期货周一跌至纪录低位。
“澳洲国内消息对澳元影响实际并不大，我认为更重要的因素在于中国、大宗商品价格以及美元走强，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper谈到澳元近期下滑时表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2880 1.2849 +0.24 -6.29 1.3745
美元/日圆 108.45 108.84 -0.36 +2.99 105.30
欧元/日圆 139.70 139.83 -0.09 -3.41 144.63
美元/瑞郎 0.9374 0.9397 -0.24 +5.00 0.8928
英镑/美元 1.6345 1.6360 -0.09 -1.27 1.6556
美元/加元 1.1018 1.1043 -0.23 +3.75 1.0620
澳元/美元 0.8885 0.8870 +0.17 -0.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8127 0.8119 +0.10 -0.96 0.8206
欧元/瑞郎 1.2074 1.2073 +0.01 -1.61 1.2271
欧元/英镑 0.7877 0.7852 +0.32 -5.06 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1754 9.1888 -0.15 +3.71 8.8474
美元/挪威克朗 6.3297 6.3420 -0.19 +4.34 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。