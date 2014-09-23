台湾央行：共发行4,443.6亿台币存单，存单发行余额减67.5亿

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透台北9月23日 - 台湾央行周二公布，共发行4,443.6亿台币存单。与今日存单到期金额4,511.1亿相较，存单发行余额减67.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,415.6
91天期 0.93 17.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行463.9亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,592.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负239亿台币，累积超额准备为2,010亿台币、加计前期1%的超额准备为2,615亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。