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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 16:45 BJT

新兴汇市：大多持稳，受助于中国制造业PMI强于预期

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台币 30.240 30.229 -0.04 -0.96 29.950

韩元 1040.00 1040.70 +0.07 +1.48 1055.40

泰铢 32.22 32.22 +0.00 +1.99 32.86

菲律宾披索 44.50 44.47 -0.07 -0.22 44.40

印尼卢比 11970.00 11972.00 +0.02 +1.59 12160.00

印度卢比 60.92 60.82 -0.16 +1.44 61.80

马币 3.2470 3.2445 -0.08 +0.88 3.2755

人民币 6.1368 6.1404 +0.06 -1.35 6.0539

(完)

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