新兴汇市：大多持稳，受助于中国制造业PMI强于预期

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 108.48 108.84 +0.33 -2.95 105.28
坡元 1.2677 1.2698 +0.17 -0.35 1.2632
台币 30.240 30.229 -0.04 -0.96 29.950
韩元 1040.00 1040.70 +0.07 +1.48 1055.40
泰铢 32.22 32.22 +0.00 +1.99 32.86
菲律宾披索 44.50 44.47 -0.07 -0.22 44.40
印尼卢比 11970.00 11972.00 +0.02 +1.59 12160.00
印度卢比 60.92 60.82 -0.16 +1.44 61.80
马币 3.2470 3.2445 -0.08 +0.88 3.2755
人民币 6.1368 6.1404 +0.06 -1.35 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/田建华; 审校 杜明霞/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。