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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 17:03 BJT

表格：英国8月抵押贷款批准件数为41,588件，为12个月来最低--BBA

路透伦敦9月23日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的经季节调整数据显示，英国8月抵押贷款批准件数为41,588件，为12个月来最低，但比去年高出5.2%。

以下为具体数据：

8月 7月 2013年8月

经季节调整净抵押贷款 +1.112 +0.902 -0.108

(单位10亿英镑)

8月 7月 2013年8月

各类贷款批准数

购房 41,588 42,715 39,524

再抵押 19,178 19,706 22,911

其他担保贷款 6,252 6,886 8,978(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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