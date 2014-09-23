表格：英国8月抵押贷款批准件数为41,588件，为12个月来最低--BBA

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透伦敦9月23日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的经季节调整数据显示，英国8月抵押贷款批准件数为41,588件，为12个月来最低，但比去年高出5.2%。
以下为具体数据：
8月 7月 2013年8月
经季节调整净抵押贷款 +1.112 +0.902 -0.108
(单位10亿英镑)
8月 7月 2013年8月
各类贷款批准数
购房 41,588 42,715 39,524
再抵押 19,178 19,706 22,911
其他担保贷款 6,252 6,886 8,978(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。