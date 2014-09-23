美国纽约联储总裁杜德利称低通胀表明经济中仍存在闲置产能;并称指引并非首次升息时机铁一般的承诺，应 等到对经济强度更为确定后才升息。 费城联储总裁普洛瑟明年将退休，这可能缓解联储更快加息的压力。普洛瑟是美联储内部对宽松货币政策的批 评最尖锐的人士之一。 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周一说，在通胀低于2%目标的时候，美联储对于升息应该非常谨慎 ，因为这么做可能危及美联储的公信力以及通胀预期。 加拿大央行周一表示，利率可能必须较历史水准低大约1.5个百分点，才能确保加拿大经济满负荷运作。央行 预计，中性利率目前为3-4%，低于2005年左右的区间4.5-5.5%。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧洲央行准备好动用额外的非传统工具，必要时微调目前刺激通胀和欧 元区经济成长的举措。 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)周一表示，央行的下一步举措应当是降息，而不是将收紧政策的时 间推后。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王洋; 审校 张荻)