更新版 1-台湾数据：8月工业生产指数较上年同期升7.03%，9月有望年增7-8%

* 8月工业生产指数年增7.03%，指数110.66创历年次高

* 9月工业生产指数年增7-8%可以期待--经济部 (新增更多细节及评论)

路透台北9月23日 - 台湾经济部周二公布，8月工业生产指数 较上年同期升7.03%，上月修正后为升6.15%。经济部并表示，由于上年基期低，9月工业生产指数有望年增7-8%。

8月工业生产指数110.66并创下历年单月次高。上年9月的工业生产指数只有98.91。

“9月(工业生产指数)年增7-8%可以期待。〞经济部副处长杨贵显指出，品牌手机下单虽延后，但是积体电路属上游厂商，皆已提前备货，尤其是电子零组件业的次行业--积体电路业指数已连续三个月创下新高，因此预计9月的情况可能走缓。

不过他补充表示，这次半导体产业热络，并不仅限于智慧手机的生产升温，还包括笔记型电脑的需求上扬、以及物联网、穿戴装置等应用科技产品推出。

他并表示，第四季是传统制造业的旺季，随着智能手机等需求回温，成长可期。但目前全球经济成长方面，中国成长趋缓，欧洲受乌克兰地缘政治影响，经济成长缓慢，都可能是日后的变数。

经济部在新闻稿中称，在半导体、LED(发光二极体)、光学元件、电脑零件、钢铁、机械等增产带动下，8月份制造业生产较上年同月增加7.20%，连续七个月正成长；累计今年1-8月制造业生产较上年同期亦增加5.38%。

展望未来，经济部指出，预期国际品牌行动装置上市热潮、全球经济持续温和成长及中国大陆十一假期前的备货需求，将持续挹注半导体、光学元件等相关供应链生产动能，并激励汽车及其零组件、工具机、钢品等持续增产，加上去年比较基数较低，综计9月制造业生产将续呈明显成长，维持去年下半年以来的扩张态势。

但经济部也提及，国际经济仍面临地缘政治、新兴经济体经济成长普遍出现结构性放缓、美国银根紧缩与亚币贬值等风险，加上产业受到中国大陆及日、韩之激烈竞争与夹挤，亦需持续密切关注。(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻，请点选

参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 高洁如; 审校 张喜良)