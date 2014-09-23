英国金融：央行副总裁贝利称，全球监管机构应协调银行罚款措施

路透伦敦9月23日 - 英国央行副总裁贝利(Andrew Bailey)周二表示，全球监管机构应加强协调对银行不法行为的罚款，避免妨碍强化银行系统的稳固性。

贝利对英国银行业者协会(British Bankers' Association)表示，监管机构之间需要更好的沟通，以确保巨额罚款不会阻碍银行充实资本缓冲。

贝利称，重点在于需要有一个协同机制，用于评估和执行罚款，让审慎的监管机构参与评估这类罚款的后果。