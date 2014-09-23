英国金融：央行副总裁贝利称，全球监管机构应协调银行罚款措施

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透伦敦9月23日 - 英国央行副总裁贝利(Andrew Bailey)周二表示，全球监管机构应加强协调对银行不法行为的罚款，避免妨碍强化银行系统的稳固性。
贝利对英国银行业者协会(British Bankers' Association)表示，监管机构之间需要更好的沟通，以确保巨额罚款不会阻碍银行充实资本缓冲。
贝利称，重点在于需要有一个协同机制，用于评估和执行罚款，让审慎的监管机构参与评估这类罚款的后果。
贝利说，“这种讨论必须要有，而现在做得还不够。”(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。