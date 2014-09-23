新闻稿：穆迪发放首份"中国影子银行季度监测报告”

以下新闻稿由穆迪提供。

穆迪投资者服务今天发放的首份"中国影子银行季度监测报告”。

该报告利用公开数据对影子银行这一中国金融体系重要组成部分的趋势与发展进行简要分析。穆迪注意到近期中国在数据公开方面有所进步，从而令整个体系的透明度有所提升，并使我们能够在某种程度上对相关风险进行更为切实的评估。

该报告的主要发现包括：

* 尽管政府努力控制信贷增速，由于信贷规模迅速扩大且存在过度集中问题，影子银行体系仍存在重大风险。

* 据我们测算，中国影子银行的资产规模2013年底高达人民币37.7万亿元，约相当于中国GDP的66%，而2012年底该比例为52%。尽管2014年相关比较数据尚未掌握，近几个季度的数据显示随着传统银行贷款增长加速，与影子银行相关的信贷增长已开始企稳。

* 信托产品和理财产品现已成为影子银行体系负债水平增长的主要引擎。由于理财产品通常期限较短 (80%的理财产品期限短于6个月) ，但其所对应的资产通常期限要长得多 (如房地产) ，因此更为脆弱。

* 来自房地产行业敞口的风险呈上升趋势，房地产和基建业当前在中国影子银行体系全部信托贷款敞口的占比高达三分之一