台湾债市：指标五年券殖利率平盘游走，央行理监事会及长券标售前观望

路透台北9月25日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周四在发行前交易在平盘附近交投。市场仍在测试短券端的合理殖利率水位，发行前交易略有利交易商放空，殖利率一度微升，不过午后央行理监事会举行在即，下周一(29日)长券也要标售，市场气氛观望。
交易商表示，五年券103/15殖利率已来到波段高点，不利空方持续进攻。加上20年公债103/14 即将标售，市场正等待寿险业的表态，变数当前较无交投意愿，场上进入量缩整理格局。
〞央行理监事会的变数应该不大，现在就等20年债的标售结果。〞一位证券商交易员说。
五年券103/15盘中一度触及1.3211%的约近六年高位，前高在2009年1月7日报1.409%。
另名本地银行交易员指出，除20年券的标售变数外，10年券103/13 明日将正式发行，市场也将观察大型金融机构对10年殖利率交投水位的态度，由于整条殖利率曲线都仍有调整空间，令较受交易商青睐的五年短券走势也显得迟疑。
台湾央行周三表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。
美国指标公债收益率周三势收高，为五个交易日来首见，此前美国标售五年期公债需求疲弱，凸显对美联储升息的担忧，且楼市数据强劲拖累避险买盘减少。指标10年期公债收益率 尾盘跌9/32，收益率报2.57%，周二尾盘报2.53%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.30-1.33%
* 10年公债103/13 发行前交易：1.70-1.73%
本地时间10:00时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微跌0.18基点报1.3107%。
* 103/13期10年公债发行前交易殖利率微跌0.35基点报1.7160%。 以下为最新相关报导连结：--《美债周四展望》公债收益率上涨，五券标售需求疲弱且避险买盘减少 --美国FED：在升息时必须“极具耐心”--芝加哥联储总裁埃文斯 --《综述》美国8月新屋销售创六年高位，但前景充满挑战 --《焦点》克利夫兰联储总裁希望联储政策指引加大对数据表现的关注 (完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)