台湾债市：指标五年公债殖利率收高，下周续高或面临修正风险

* 指标五年公债空方攻击力道猛烈 * 20年新券标售结果尚有变数 * 下周五年新券交投区间料在1.29-1.38% 路透台北9月26日 - 台湾指标五年公债103/15 周五在发行前交易殖利率收 高，续创近六年高位。该券在发行前交易受交易商持续放空，爆量推升殖利率，但殖利率弹 多风险亦现，市场预估下周该券殖利率再弹有限，若有利多消息，则易修正向下。 交易商指出，至上日止103/15已累积约67亿台币空单，其中证券商放空达41亿台币，银 行端则有51.5亿的多单布局，显示证券商多站在卖方，认为在台湾央行宣布货币政策已转向 中性的趋势保护下，债市偏空行情或再能延续。 〞现在所有的放空力道全部集中在五年新券，但是美债殖利率还在往下，并不是没有风 险。〞一证券商交易员说。 另一银行端交易员指出，尽管央行已正式宣告货币政策趋紧，但中长期来看，台湾要跟 进美国升息可能要到明年中，这期间银行面对评价压力，以及五年券养券利差的吸引力，预 估殖利率在1.38%附近已具吸引力，买盘进驻有机会让殖利率回档修正。 然而在市场气氛仍有利空方的情况下，近1.30%也有机会让空单重新回笼。交易员预估 下周波动将在较大的1.29%-1.38%间。 五年券103/15盘中再创约近六年高位的1.3445%，前高在2009年1月7日报1.409%。 **20年新券下周一标售** 五年新券除受筹码分布的影响外，下周将上场的变数不少，包括20年新券103/14A0311 4=TWO即将标售，以及几个美国重要数据都将公布，美债走势亦将部分影响短券表现。 交易员指出，20年长券若标在2.30%以下，对短券影响仍将属中性，甚至略为偏多。主 要是市场已逐渐消化国际板债券发行带来的利率走高影响，在长券标售告一段落后，短券也 有机会重新定位，修正市场过份偏空的气氛。 但也有交易员认为，长短券参与者不同，即使103/14标在2.30%以下，利率仍较上次标 售走高，并不影响五年券受升息节奏加快的预期心理，市场准备进入升息循环的操作难度增 加，空方不容易认输。 〞下周五年券就是一直测试上方的压力在哪里。〞一本地证券商交易员说。 他们也指出，美国就业数据下周将陆续出炉，非农就业表现若亮丽，美债仍有转空机会 ，变数交错下，交易员短线进出机率增高，波动也会变大。 路透调查周五显示，台湾公债市场长券主要买盘--寿险业及银行，对台债长券配置力道 虽受到国际板外币债券削弱，但尚不到令台币长债利率大幅走升的地步。下周一(29日)标售 的20年期公债103/14 得标利率将较上次同年期得标利率2.15%走高约11-15基点 ，料将落在2.265-2.30%间。 美国公债收益率周四下滑，美股大跌引发避险买盘，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话拉低 欧元区公债收益率，令美国公债收益率更具吸引力。指标10年期公债 尾盘升15/ 32，收益率报2.51%，周三尾盘报2.57%，该收益率盘中触及2.504%的9月10日来最低。[US/N CN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +1.85 1.3405 1.3110-1.3445* 172.5 20 103/14 +2.50 2.2900 2.2899-2.2900* 1.0 *表该券交易来新高 下周金融市场重要经济数据和事件有： 9/29(一)：英国8月消费者信贷和抵押贷款发放数据、欧元区9月企业景气指数、美国8 月实质个人支出和个人所得、美国8月成屋待完成销售指数、韩国8月工业生産和服务业産出 、日本8月工业生産和零售销售、美国芝加哥联储总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在 全美商业经济协会年会上讲话； 9/30(二)：汇丰9月中国制造业PMI终值、英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在伦敦政 治经济学院讲话、欧洲央行执委会委员劳滕施莱格在年度监管大会上讲话、挪威央行总裁奥 尔森在北欧联合银行货币经济中心座谈会上讲话、德国9月就业数据、英国第二季GDP、企业 投资和经常帐终值、欧元区8月失业率、美国9月芝加哥PMI、美国9月消费者信心指数、日本 央行第三季短观大型制造业景气指数； 10/1(三)：中国9月官方制造业PMI、冰岛央行宣布利率决定、日本9月制造业PMI、英法 德意四国和欧元区9月制造业PMI、美国9月ADP民间就业岗位、美国9月Markit制造业PMI终值 、美国9月ISM制造业指数； 10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支、英国央行发布季度政策声明、欧洲 央行管委会会议宣布利率决定、欧元区8月PPI、美国9月Challenger企业计划裁员人数、美 国8月工厂订单和耐久财订单修正值； 10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI、挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理 部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话、德英法意四国及欧元区9 月服务业PMI、欧元区8月零售销售、美国9月非农就业岗位、美国8月国际贸易收支。 30 103/12 没有成交 20 103/14 2.2900 10 103/13 1.7310 5 103/15 1.3405 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)