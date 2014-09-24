台湾已公布经济指标--2014/9/24

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 8月 +7.03% +6.15% r 10/23 -- 季调失业率 8月 3.94% 3.95% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 8月 +2.07% +1.76% r 10/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 8月底 4,230.66 4,236.61 10/6 -- 商品出口(y/y) 8月 +9.6% +5.8% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 +14.1% +9.5% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.63% +5.74% 9/25 -- 外销订单(y/y) 8月 +5.2% +5.7% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% 9/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法