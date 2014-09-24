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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/9/24

经济指标                  时间        最新数据       前次数据      下次公布   预估值 
 *工业生产(y/y)           8月          +7.03%           +6.15%  r   10/23      --
 季调失业率               8月          3.94%             3.95%      10/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  8月          +2.07%           +1.76%  r   10/7       --
 )                                                                             
 外汇存底(亿美元)         8月底        4,230.66       4,236.61      10/6       --
 商品出口(y/y)            8月          +9.6%             +5.8%      10/7       --
 商品进口(y/y)            8月          +14.1%            +9.5%      10/7       --
 M2货币总计数(y/y)        7月          +5.63%           +5.74%      9/25       --
 外销订单(y/y)            8月          +5.2%             +5.7%      10/20      --
 经常帐盈余(亿美元)       第二季       +164.7           +154.5  r   11/20      --
 国际收支(亿美元)         第二季       +43.9             +26.2      11/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第二季       +3.74%           +3.84%  r   --         --
 重贴现率(%)              6月26日      1.875%           1.875%      9/25       --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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