重发-离岸人民币：工行争取实现人民币24小时清算，加快产品创新--董事长

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路透香港9月23日 - 全球资产最大银行--中国工商银行 董事长姜建清称，要积极推进离岸人民币基础设施建设，争取实现真正意义上的人民币24小时清算，并持续加快离岸人民币信贷产品、衍生交易等产品创新。

他日前在出席新加坡首届人民币国际化峰会时表示，工行目前已开发了能提供集团一体化清算服务的统一清算平台系统，支持7*24小时不间断清算。

工行新加坡分行亦正协助新加坡金管局研究推进新加坡人民币RTGS(即时支付结算)建设，并与总行清算中心和纽约分行合作，争取实现真正意义上的人民币24小时清算，为全球各参加行提供更为全面的人民币清算服务。

他并表示，随着工行卢森堡分行获批清算行，工行将成为唯一一家在中国之外的亚洲和欧洲拥有人民币清算行的商业银行，这对于工行建立全球化、跨时区的人民币清算业务网络具有重要意义。

中国央行分别于2013年2月、2014年9月授权工商银行新加坡分行、卢森堡分行担任新加坡及卢森堡的人民币业务清算行。

姜建清并称，目前离岸市场资金池有限，投融资产品仍相对较少，需要不断加快人民币产品创新，丰富和完善离岸人民币产品体系。

比如，推动离岸人民币信贷产品、人民币衍生交易、人民币债券发行、私人银行产品、大宗商品交易人民币计价等，依靠市场力量形成离岸人民币自我循环机制。

姜建清谈到，目前境内外两个市场在汇率和利率方面的套利空间，是不可避免的，但不能一味地利用和依赖这种利差套利，否则达不到人民币国际化的目标。离岸市场的持续发展，需把握“服务实体经济”的原则，基于客户实际需求设计产品和服务，帮助客户获得便利，实现多赢。

他亦认为，作为人民币的本币银行，中资银行在海外推广人民币业务具有先天优势，应在其中发挥引领作用。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏出席论坛时亦表示，对于人民币国际化，短期内应进一步推进人民币在跨境贸易结算方面的便利化、建立人民币跨境支付（CIPS）清算系统、推动个人项下海外直接投资，鼓励人民币“熊猫债”发行等；从中期来看，应逐步实现人民币资本账户的可兑换；长期来看，应推动国际货币体系的多元化。

新加坡是发展迅速的离岸人民币中心之一，人民币资金池已从两年前的600亿左右增长到今年6月末的2,540亿元，单月清算量已增至目前的3.5万亿，今年1-8月人民币累计清算量已达到31万笔、21万亿元，市场参与主体的数量、参与程度不断增多和加深。

上周，工行新加坡分行完成了截至目前新加坡最大规模的40亿元狮城债发行，不久前亦安排了首家新加坡本地企业Swiber发行4.5亿元三年期狮城债。(完) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)