互联网产业：大众点评接连收购餐饮ERP软件商股权，加速O2O布局

路透上海9月23日 - 年初获得腾讯 注资的中国本地生活服务网站大众点评网，其O2O（线上至线下）战略又开辟新路，其不再拘泥于与商家合作，而是参股国内餐饮行业的企业管理（ERP）软件商，将其产品与厂商的ERP系统打通，加速O2O市场布局并更好地打造其O2O生态圈。

大众点评周二宣布，其与国内最大的餐饮ERP厂商之一的天财商龙达成战略合作，并入股后者逾10%股权，这是后者在获得深创投的投资后第二轮融资。双方未宣布此次投资的具体金额。

通过合作，大众点评的O2O服务产品--在线订座、点餐、团购、外卖等将逐步与天财商龙的餐厅ERP系统打通，之后用户可透过在线订座功能直接订位，并可选择手机支付，商家亦可通过对消费信息等进行大数据分析，从而进行后续的精准营销。

大众点评上周宣布与国内中高端餐饮管理软件提供商上海石川达成战略合作及入股协议，持股比例超过10%。此前公司还宣布入股国内餐饮外卖系统和呼叫中心软件商上海智龙、

之前大众点评在O2O市场重点建设了团购、餐厅预订及外卖三块业务，5月其联合其他机构投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。但是在支付和客户消费信息管理方面尚未形成闭环，因各餐馆收银系统各异，点评与商家直接在客户消费信息管理上展开合作存在难度。此次借助ERP厂商合作，将点评产品嵌入系统，不失为一条捷径。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)