台湾汇市：微幅收贬，外资小量汇出但汇丰中国PMI给予支撑

* 汇丰中国9月PMI指数支撑，外资仍少量汇出 * 季底前台币料盘整，因股市面临卖压但出口商抛汇 * 实质交易暂估在30.200-30.260 路透台北9月23日 - 台币兑美元 周二微幅收贬。交易员表示，外资持续卖超台股并有小 量汇出需求，但汇丰中国9月PMI初值好于预期，且出口商抛汇，令台币贬幅收敛。 汇银人士表示，时序迈入季底与月底，机构法人通常有作帐需求，处于相对高档的台股料持续承压，不过 比对近日外资汇出金额少于在台股现货的卖超金额，显示外资尚无大举汇出的意图。 “外资虽然赚饱了，但不少应该停在帐上，没有出去。〞一位外商银行交易人士说。 他认为，再过两个月，台湾地方选举就要登场，执政党在这场总统大选前哨战势必卯足劲做多，预料台股 跌至9,000点将有止稳机会，届时外资可能会转为买超。 一本地银行交易员则称，今日盘面主要是外资美元买盘与出口商抛汇两股力道拉扯，外资买需稍强些。随 着季底届临，出口商的抛汇力道只会变大不会减少，因此台币兑美元要贬破30.300价位不易。 “除非韩元兑美元贬破1,050价位。〞该交易员称。 也有汇市交易员表示，央行将于周四举行第三季理监事会议，从昨日送交立法院的书面资料来看，升息 机率偏低。且近期美元偏强、台股走弱，台币也不易明显反弹。 他们预期，明日台币兑美元实质交易区间料在30.200-30.260。 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至 50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。 台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出， 台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。台湾央行总裁彭淮南将于本周三赴立法院财政委员会进行业 务报告，援往例央行会提前送出业务报告予立法院参考。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛，一个月远汇 报价 尾盘在30.205/30.225左右，上日纽约盘收在30.255。 台币今日主要交易区间在30.223-30.257，上日交易区间在30.183-30.242。 台湾股市周二收在日低，并创下近四个月的收盘低位，表现不如多数区域股市。分析师指出，外资在台股 逐步转空的迹象明显，加上10月沪港通若如期上路，对台股的资金排挤效应或渐明朗，结构性因素或令短线走 势持续测底。外资及陆资在台股卖超65.08亿台币，连续10个交易日卖超共计540.32亿台币；上交易日修正后 为卖超150.87亿台币。 多数新兴亚洲货币周二持稳，之前中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)强于预期，部分缓解了对于该 国经济放缓的担忧。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/23(二)：德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；欧元区9月Markit制造业、服务业、综合PMI初 值；美国7月房价和房价指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯 联储总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话。 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表讲话、芝加哥联储 总裁埃文斯发表讲话。 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月Markit综合PMI初值 、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾 央行理监事会议公布重贴现率。 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.240 30.229 30.220-30.257 30.240 6.97 6.03 元太外汇经纪公司 30.241 30.227 30.223-30.250 30.240 3.20 3.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.155/-0.130 (完)